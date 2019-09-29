وزير العدل يهنئ رئيس مجلس الدولة الجديد

التقى وزير العدل، المستشار محمد محمود فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة الجديد، صباح اليوم الأحد، بمقر مجلس الدولة؛ لتهنئته على توليه رئاسة المجلس خلفًا للمستشار أحمد أبوالعزم.



وأعرب الوزير، خلال اللقاء، عن بالغ التقدير لمجلس الدولة والدور الهام الذي يقوم به في مجال القضاء الإداري، وفي إطار دولة سيادة القانون.



وتناول اللقاء أطر التعاون المختلفة بين وزارة العدل ومجلس الدولة، والتي تساهم في الارتقاء بمنظومة العدالة.