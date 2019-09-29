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عالم

الأسرى الفلسطينية: إدارة "ريمون" تُمعن بانتهاك المعتقلين طبيا

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:30 م
جريدة الدستور
وكالات
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قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن إدارة معتقلات الاحتلال بما فيها إدارة "ريمون" تُمعن باستهداف الأسرى المرضى، وذلك لانتهاكهم طبيا وحرمانهم من العلاج، وتركهم فريسة للأوجاع.

ورصدت الهيئة، في تقرير صدر عنها اليوم الأحد، أبرز الحالات المرضية القابعة في "ريمون"، ومن بينها: حالة الأسير محمد العرفان (59 عاما) من محافظة الخليل، الذي يعاني من وضع صحي سيئ، بسبب وجود ورم حميد في كبده، يسبب له آلاما حادة، وقد أُجريت له عملية العام الماضي وتم استئصال 90 سم من أمعائه بسبب وجود أورام، وما زال بحاجة لعناية فائقة لوضعه الصحي الصعب.

في حين يواجه الأسير معاذ حنني (41 عاما) من بلدة بيت فوريك شرق نابلس أوضاعا صحية سيئة، فهو يعاني من غضروف في ظهره ورقبته يُسبب له خدرانا بيديه ورجليه، كما يشتكي من دوخة مستمرة وآلام حادة في رأسه منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ولغاية اللحظة لم تُجر له أي فحوصات طبية لتشخيص حالته كما يجب، وتكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات.

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