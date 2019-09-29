أغنية مهرجان الجونة تتصدر قائمة الأكثر مشاهدة

تصدرت أغنية "سقفة" التى انطلقت فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب، والتي أهدتها شركة "طيارة" للمهرجان، غناء المطرب أحمد الروبي.



الأغنية من تأليف وتلحين وغناء الفنان أحمد الروبي، وتم عرض الفيديو الخاص بها في حفل ختام المهرجان، الفيديو تم تصويره في الجونة أثناء فاعليات المهرجان، وشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم هند صبري وليلى علوي وتارا عماد وأحمد داش وجميلة عوض وتامر حبيب وهنا وحلا شيحا، وعدد كبير من النجوم، وظهر فيها أيضا المهندس نجيب ساويرس، والأستاذ عمرو منسي.



واعتادت شركة طيارة على المشاركة الدائمة في مهرجان الجونة بمسابقات؛ لتشجيع الكتابة الإبداعية والانتاج، وأيضا بمجموعة من البرامج الترفيهية، التي تعرض على السوشيال ميديا، ويشارك فيها عدد كبير من الفنانين، ومن أكثرها رواجًا برنامج ألعب يا نجم.