الأمومة والطفولة: قدمنا تقريرا إلى النيابة العامة حول واقعة"جنة"

وجهت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالشكر لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لمبادرته الكريمة ولاهتمامه بحالة الطفلة أمانى شقيقة الطفلة " جنة" بشكل خاص وقضايا الطفولة بشكل عام، مشيرةً إلى أنها استقبلت مكالمة هاتفية، صباح اليوم، من مكتب فضيلته ليطمئن فيها على حالة الطفلة أماني ويطلب تقديم كل سبل الدعم لها.



وأوضحت العشماوي أنه بالكشف الطبي على شقيقة الضحية "والبالغة من العمر 6 سنوات"، تبين أنها تعاني من آثار ضرب وتعذيب وفقًا لما ذكرته أمام النيابة العامة، ووفقًا للتقرير الطبي الصادر عن المستشفي في هذا الشأن، والمتضمن أنها تعاني من "آثار حروق بأماكن متفرقة وحساسة بالجسد".



وكشفت العشماوي عن أن اللجنة العامة لحماية لطفولة بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع اللجنة الفرعية لمركز ومدينة شربين، قدمت تقريرها إلى النيابة العامة، والمتضمن التوصية بإيداع الطفلة إحدي دور الرعاية الاجتماعية، مراعاةً لمصلحتها الفضلي، وذلك لعدم وجود من هو قادر علي رعايتها من الأقارب بصفة عامة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة بقائها مع أقاربها بالقرية، موضحةً أنه تم رفع التقرير إلى النيابة العامة لإعمال شئونها، وإخراج الطفلة من المكان الذي تتعرض فيه للخطر وفقًا للمادة 99 مكرر من قانون الطفل ونقلها إلي مكان آمن.



كما أشارت العشماوي إلى أن العنف ضد الأطفال ولاسيما داخل المحيط الأسري يخالف الشرع والأديان السماوية، والتي تدعوا إلى التسامح وتعلي قيمة الترابط الأسري والمودة والرحمة ولا تحض علي العنف ضد أي من أفراد الأسرة والمجتمع، لاسيما الفئات الضعيفة كالأطفال، مشددةً على أنه لا يمكن اعتبار التأديب بالعنف من تعاليم الدين، حيث إن مبادئ حقوق الطفل وحمايته من صحيح الأديان السماوية، وأن خرق متولي رعاية الطفل واجباته المتمثلة فى تنشئة وحماية الطفل تعد من الجرائم الآثمة، التى لا تتسق مع مفهوم الولاية والرعاية، وأن ولاية الأب والأم ومتولى رعاية الأطفال يقع عليهم مسئوليات توفير كل سبل دعم حقوق الطفل منذ كونه جنينا في بطن أمه، وعدم ممارسة السلوكيات العنيفة ضده بكل أشكالها، سواء نفسية أو بدنية، أو معنوية والحفاظ علي حياته هو حق أصيل للطفل، حيث تستمر الأحكام السماوية مصاحبة للطفل رضاعة وفطاما ويفاعة ورشدا وبالمساواة بين الولد والبنت.



