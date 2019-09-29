خالد صديق: الاستعانة بالمعايير الدولية لتحديد المناطق العشوائية

قال المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك معايير دولية ومعايير محلية تم الدمج بينهم واختيار المناسب لمصر، وتم تشكيل لجان على مستوى الدولة المحافظة والحي لجميع المحافظات والمناطق.



وأضاف صديق، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح "، والمذاع علي فضائية "dmc"، أنه يتم تصنيف المنطقة سواء كانت آمنة أو لا من خلال أن يكون نصف المنازل قابلة للسقوط تكون غير منطقة آمنة، ويتم العمل عليها ونقل سكانها، وفي حال أن تكون البيوت أقل تكون مهمة الحي في ترميمها.



وأوضح أنه عند الحصول على تكليف من الرئيس السيسي بالقضاء على العشوائيات غير الآمنة في الدولة كانت تبلغ مساحة المناطق العشوائية 200 ألف وحدة، وكانت الخطة الموضوعة هي الانتهاء من المناطق العشوائية في عام 2019 ولكن في بعض منهم سيتم الانتهاء منهم في عام 2020.

