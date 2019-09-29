غدا.. عرض الفيلم اللبناني "الشهيد" بسينما الهناجر

استمرارا لعروض سينما دول البحر المتوسط، والتي تقيمها الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية، تعرض قاعة سينما الهناجر بساحة الأوبرا، في السابعة مساء غد الإثنين، الفيلم اللبناني "الشهيد"، من إخراج مازن خالد.



يروي الفيلم رحلة الحياة والموت التي تستمر يوما واحدا من خلال أربعة أصدقاء شباب يتعرض أحدهم للغرق ويكشف الفيلم تفاصيل الضغوط التي تواجه حياة هولاء الشباب.



ومن المقرر أن يعقب عرض الفيلم ندوة يديرها الناقد السينمائي الدكتور ياقوت الديب.