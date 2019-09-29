شباب الأعمال: مصر أرخص أسعار للصناعات الغذائية بالشرق الأوسط

قال باسم كليلة رئيس لجنة الغذاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن مصر مازالت أرخص دول منطقة الشرق الأوسط من حيث أسعار الصناعات الغذائية، مشيرًا إلى أن هناك بعض السلع أسعارها منطقية وذلك يرجع إلى سيطرة الدولة عليها، ولكن هناك سلع أخرى يتطلب مزيد من رقابة الدولة على عملية التسعير.



وأكد كليلة في تصريحات لـ"الدستور"، أن تحرير سعر الصرف ساهم بشكل كبير فى زيادة فرص صادرات الصناعات الغذائية المصرية، والدليل على ذلك أن دول الخليج والصين، وذلك بعدما نجحت مصر فى تصنيع صناعات غذائية بجودة مرتفعة وبسعر معقول.



وأشار رئيس لجنة الغذاء بالجمعية المصرية لشباب الأعمال، إلى أن هناك لحوم مستوردة بمنافذ تابعة للدولة بأسعار منخفضة، وفى المقابل هناك نفس اللحوم بمنافذ أخرى أسعارها أعلى وصلت إلى 170 جنيه للكيلو، وهذا سعر غير منطقى، ولذا يجب أن يكون هناك رقابة على التسعير.



وأضاف زيادات الصادرات المصرية يتطلب تحقيق علاج كافة اوجه الخلل التي تواجه الصناعة بداية من مشكلة الأراضي الصناعية، وتحفيز المصانع لزيادة الصادرات من خلال الدعم النقدي.



وأوضح أن الفرص الاستثمارية بقطاع الصناعات الغذائية مطلوبة خارجيًا بشكل كبير، لافتًا أن السوق الأفريقي من أبرز فرص الأسواق المستهدفة للصادرات المصرية وعلى رأسهم دول كينيا واثيوبيا.