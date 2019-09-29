رفع 150 طن قمامة من شوارع "السمطا" في البلينا

أعلنت محافظة سوهاج رفع 150 طن قمامة ومخلفات صلبة من شوارع قرية "السمطا" بمركز البلينا، وذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة بالقرية عقب افتتاحه لمشروعات الصرف الصحي بالبلينا.



وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المركز نفذ حملة مكبرة بقرية السمطا التابعة للوحدة القروية بني حميل، وكذلك بالمدينة والقرى التابعة بمشاركة معدات مركز ومدينة دار السلام، وأسفرت عن رفع 150 طنا من التراكمات والمخلفات الصلبة.



وكشف المتحدث الرسمي عن تسوية ونظافة الطرق الرئيسية والفرعية، ورفع الإشغالات والمخلفات، وكذا المنطقة التي تفقدها المحافظ أمس بكورنيش السمطا التابع لمجلس قروي بنى حميل، لافتًا الى رفع كميات كبيره من القمامة، مؤكدًا التنبيه على مالك الأرض التي تم رفع القمامة منها بإقامة سور؛ لمنع إلقاء القمامة والمخلفات مرة أخرى.