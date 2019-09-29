صور.. حملة مكبرة لتنظيف الشوارع في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لقرية الزينية قبلي التابعة لمركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم الأحد، بحملة لرفع القمامة والتراكمات والمخلفات من الطرق الرئيسية والجانبية بقيادة يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، ومحمد عبدالعزيز مدير فرقة الإنقاذ السريع والمشرف العام على النظافة والتجميل بالمركز، وذلك بناء على توجيهات محافظ الاقصر.



وأكد رئيس مركز ومدينة الزينية عبد المحسن ربيع على الاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالي والحضاري لكافة قرى مركز ومدينة الزينية ورفع التراكمات والمخلفات من الطرق.



وأضاف "ربيع" أن قطاع النظافة والتجميل بذل جهودًا غير عادية في تنظيف و"كنس" الشوارع، ورفع حوالى 8 أطنان من القمامة والمخلفات، مؤكدًا مواصلة عمال النظافة في أعمال إزالة المخلفات والقمامة من الشوارع الرئيسية.