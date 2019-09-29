التضامن: "فرصة" يستهدف الفئة التي لديها ظروف مؤقتة (فيديو)

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي، إن برنامج "فرصة" أحد برامج الحماية المجتمعية التي وضعتها الدولة تزامنًا مع برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الفئة التي لديها ظروف مؤقتة ويمثلون 48% من أعداد المنضمين لبرنامج "تكافل وكرامة".



وأضاف "الشبراوي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن البرنامج يهدف إلى إعطاء هذه الفئة الفرصة البديلة، ويساعدهم في الانتقال من المساعدات المالية والتي تكون لحيز زمني مؤقت إلى تنمية قدراتهم لتوفير العمل اللازم لهم بما يوفر حياة كريمة مستقبلية.



وأشار "الشبراوي"، إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" هو المظلة الكبيرة التي تحمي الفئات المعرضة لظروف اقتصادية سلبية سواء الدائمة أو المؤقتة.

