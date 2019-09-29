النمسا: تشكيل حكومة جديدة تحتاج إلى وقت

أدلى الرئيس النمساوي الكسندر فان دير بيلين، بصوته في الانتخابات البرلمانية "المبكرة " التي بدأت اليوم الأحد، كما أدلى رؤساء الأحزاب "المتنافسة " بأصواتهم وسط حضور إعلامي.



وصرح الرئيس دير بيلن - عقب الإدلاء بصوته - بأنه لايريد ممارسة أي ضغوط لتشكيل الحكومة الجديدة، مشيرا إلى أن الائتلاف الحكومي الجديد يحتاج إلى مناقشات مستفيضة خاصة في ملفات: التعليم، وحماية المناخ، والقضايا الأمنية، والجيش الفيدرالي.



ومن المقرر إغلاق صناديق الاقتراع في الخامسة مساء اليوم - بالتوقيت المحلي -.



ويشارك فى التصويت 4ر6 مليون ناخب، فيما يتنافس 8 أحزاب على 183 مقعدا في البرلمان.



وقد شهدت صناديق الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين منذ صباح اليوم، خاصة في العاصمة (فيينا ) ومحافظتي: "شتاير مارك "، و"النمسا السفلى".