اكسبرس: لندن تحقق في محاولات باريس عرقلة "بريكست"

أكدت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن حزب المحافظين الحاكم تخلى عن فكرة الإطاحة برئيس الوزراء بوريس جونسون، لحين العبور من أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".



وقالت الصحيفة إن حزب المحافظين يعلم جيدًا إنه لا يمكن إعادة توحيد المملكة المتحدة مرة أخرى إلا بعد الانتهاء من كابوس "بريكست".



وتابعت أن جونسون قد أكد أنه أسقط اقتراحات استقالته من منصبه، لتفادي الحصول على مهلة تأجيل ثالثة، مؤكدًا أن قانون "بن" والذي يطلق عليه جونسون اسم "قانون الاستسلام"، أضر بفرصة التوصل لاتفاق بين المملكة وبروكسل.



وأضافت أن جونسون كان قد هدد من قبل بالاستقالة من منصبه في حال تم التوصل لقرار تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة، كما أن الحزب الحكام كان يخطط للإطاحة به بعد سياسته الغريبة والخاطئة في التعامل مع هذا الملف.



وعلى جانب آخر، كشفت الصحيفة أن مجلس الوزراء البريطاني بدأ فتح تحقيق في التواطؤ المزعوم بين النواب مع الحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وقالت الصحيفة إن وزير العدل السابق ديفيد جوكي رفض هذه المزاعم، وحذر مجلس الوزراء من استخدام كلمة "تواطؤ"، مؤكدًا أن جونسون فعل ذلك بعد أن تلقى هزميته الثامنة في البرلمان منذ تولي منصبه في شهر يوليو الماضي.



وأضافت أن مجلس الوزراء بدأ في تحقيق رئيسي في صلات مزعومة بين النواب الذين يقفون وراء قانون حظر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة وبين الحكومة الفرنسية والمسئولون في بروكسل.



وأشارت إلى أن المسئولين تلقوا تعليمات تفيد بأن مجموعة من النواب بمن فيهم المستشار السابق لدوقية لانكستر السير أوليفر ليتوين أحد المحافظين الـ 21 الذين تمت إقالتهم من الحزب، تلقوا مساعدات في صياغة قانون "بن" من أعضاء الحكومة الفرنسية ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى كل من المستشار السابق فيليب هاموند والمحامي العام السابق دومينيك جريف.



وأوضحت أن هذا التحقيق قد يزيد من هزائم جونسون، حيث يمتلك البرلمان قرار إبعاد رئيس الوزراء عن المفاوضات مع بروكسل وتفويض رئيس البرلمان جون بيركو لمطالبة الاتحاد الأوروبي بتأجيل ثالث من أجل التوصل لصفقة حول الخروج.



وتابعت أن مجلس الوزراء يزعم أن معارضي جونسون في البرلمان ناقشوا تشريعات تمسح لرئيس البرلمان بتعيين مفوض بريطاني جديد في الاتحاد الأوروبي، وكانت آمبر رود وزيرة العمل والتأمينات من أقوى المرشحين.



وقال مصدر رفيع المستوى: "تعمل الحكومة على إجراء تحقيقات مكثفة مع كل من دومينيك جريف وأوليفر ليتوين وهيلاري بن في تهم تورطهم مع القوى الأجنبية وتمويل أنشطتهم".



وتابع "لدى الحكومات قواعد مناسبة لصياغة التشريعات، لكن لا أحد يعرف المنظمات التي تسحب هذه الأوتار، سنطالب بالكشف عن جميع تفاصيل اتصالاته الشخصية مع الدول الأخرى".



وأكدت الصحيفة أن مجلس الوزراء لم يكشف بعد عن الدليل الذي بنى عليه افتراضاته، وهو أمر قد يضعف موقف الحكومة أكثر.



وأوضحت أن النواب كشفوا خطة جونسون لإجبار الاتحاد الأوروبي على طرد بريطانيا من الكتلة، وقال مصدر مقرب منهم "خطة البرلمان تكمن في تمكين رئيس المجلس بتعيين مفوض جديد، وبالتالي منع جونسون من استخدام استراتيجيته الغريبة لإجبار الاتحاد الأوروبي على الوصول لطريق مسدود مما يؤدي إلى طرد المملكة من الاتحاد يوم 31 أكتوبر".