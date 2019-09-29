صدور طبعة جديدة من "الإنسان ورموزه" لـ كارل يونج

طبعة جديدة صدرت حديثًا عن دار التكوين للنشر٬ لكتاب "الإنسان ورموزه.. سيكولوجيا العقل الباطن" لعالم النفس الأشهر كارل جوستاف يونج٬ وبترجمة لعبد الكريم ناصيف، والذي يشير في مقدمته للترجمة إلى أن العلاقة بين العقل الظاهر والعقل الباطن تشكل زوجًا متكاملًا من الأضداد، هذه الاكتشافات الجديدة لسيكولوجيا الأعماق لا بد أن تغير شيئًا ما في وجهات نظرنا الأخلاقية الجماعية، نظرًا لأنها تلزمنا بأن نحكم على أفعال البشر كلها بطريقة أكثر تفردًا أو دقة.



إن اكتشاف اللاشعور هو أحد اكتشافات العصر الحديث الأبعد أثرًا والأوسع نطاقًا، لكن الاعتراف باللاشعور كحقيقة واقعية يشتمل على تفحص صادق للذات وعلى إعادة تنظيم لحياة المرء تجعل كثيرًا من الناس يتابعون سلوكهم وكأنما لم يحدث شيء البتة. وإنه ليتطلب منا قدرًا كبيرًا من الشجاعة أن نأخذ اللاشعور وعالمه مأخذ الجد وأن نتناول بالجد نفسه المشكلات التي يثيرها. على أن معظم الناس أشد كسلًا من أن يفكروا عميقًا بتلك الجوانب الأخلاقية التي بعونها من سلوكهم، وهم بالتأكيد أشد كسلًا بكثير من أن يفكروا بالكيفية التي يؤثر بها اللاشعور فيهم."



سيكولوجيا العقل الباطن للعظيم كارل يونغ، الذي قدم وجهًا مختلفًا عن الطبيعة الباطنية للإنسان، حيث ساهمت تجاربه الذاتية في تغيير عمله التحليلي، هذّب مفهوم اللاوعي، وأبدع في سيكولوجيا الأحلام والأساطير، وتعمق في تاريخية الأشكال الرمزية ودلالاتها الفكرية. الخيال النشط هو واحد من أهم اكتشافات يونغ. كما أنه اشتغل على مفهوم الوحدة بين العالمين الجسدي والنفسي أو الجانبين الكمي والكيفي للواقع، بغية التوصل إلى فهم ظاهرة الحياة.