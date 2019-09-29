حبس طالب متهم بانتحال صفة وكيل نيابة

أمرت نيابة النزهة بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بانتحال صفة وكيل نيابة، وضبط بحوزته طبنجة لتسهيل مروره بالكمائن، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.



تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى أسفل كوبري الحرفيين ـ دائرة قسم شرطة النزهة، اشتبه فى سيارة ماركة إسكودا أوكتافيا سوداء اللون "دون لوحات معدنية"، وبسؤال قائدها عن تراخيص السيارة ادعى أنه يعمل وكيل نيابة شرق القاهرة العسكرية، وباستكمال الفحص تبين أنه يدعى "أمير.هـ"، 22 سنة، طالب، وعثر بداخل السيارة على طبنجة صوت ماركة RETAY XR "دون طلقات"، جراب طبنجة، 2 لوحة معدنية خاصة بالسيارة وتحمل أرقام ط ف ط 526 (مقيدة باسم والده)، هاتف محمول يحوي صورا له مرتديًا ملابس تشبه الملابس العسكرية.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع، وأقر بانتحاله صفة وكيل نيابة لتسهيل مروره من الأكمنة.. تحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة.