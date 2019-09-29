الصين تكشف عن خطة لتعزيز تنمية قطاع الصحة بحلول عام 2022

كشفت الصين النقاب عن خطة لتعزيز تنمية قطاع الصحة بحلول عام 2022، وذلك في مسعى لتقليل النقص في العمالة والموارد الطبية وكذلك لتحسين التقنيات المرتبطة بهذا القطاع.



ووفقا لبيان نُشر على الموقع الإلكتروني لـ"اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح"، فإن الدولة ستقوم بإنشاء العديد من التجمعات الصناعية المرتبطة بهذا القطاع بحلول عام 2022.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن هذه التجمعات ستكون بمثابة مراكز للخدمات والتعليم والأبحاث والتطوير المرتبطة بقطاع الصحة.



يأتي هذا الإجراء في وقت تسعى فيه الصين لإعادة توزيع وتخصيص الموارد الصحية بصورة أكثر عدالة، وأوضح البيان أن الخطة، التي تعد جزءا من مسعى للوصول إلى أمة أكثر صحة بحلول عام 2030، تشمل بناء مراكز طبية إقليمية وتسريع التكامل بين القطاع وشبكة الإنترنت.



وتتوقع الصين أن تصل قيمة قطاع الصحة بها إلى أكثر من ثمانية تريليونات يوان (1ر1 تريليون دولار) بحلول عام 2020 وإلى 16 تريليون يوان بحلول عام 2030.