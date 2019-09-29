اكتمال النصاب القانوني لـ"عمومية" محكمة العباسية

اكتمل النصاب القانوني للقضاة والمستشارين بالجمعية العمومية المنعقدة، اليوم الأحد، بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، لتوزيع العمل عن العام القضائي الجديد 2020م.



وكانت قد توافدت أعداد من أعضاء القضاة المستشارين لحضور الجمعية العمومية بقاعة المؤتمرات بمقر محكمة شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار أسامة علام.



وتناقش الجمعية عددًا من القرارات المهمة الخاصة بتوزيع الدوائر بين القضاة، بالإضافة إلى تحديد موعد فتح الجلسات في التاسعة والنصف صباحًا، كما سيتم اعتماد العمل بالحركة القضائية للعام القضائي الجديد.



كان المستشار أسامة علام، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة الابتدائية، دعا أعضاء المحكمة إلى عقد عموميتها، لتوزيع العمل عن العام القضائى الجديد، وذلك بعد انتهاء مجلس القضاء الأعلى من الحركة القضائية كاملة بأجزائها الثلاثة وتوزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة على المحاكم والنيابات.‎