فيديو.. حريق ضخم بمحطة قطار الحرمين بجدة
الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:17 م
أمينة ذكيطباعة
اندلع منذ قليل، حريق ضخم في محطة قطار الحرمين بالسليمانية بمنطقة جدة بالمملكة العربية السعودية، وما زالت الفرق الميدانية تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.
وتعكف فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بجدة والطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء، بينما أفادت مصادر محلية بأن الحريق تسبب في إيقاف رحلات القطار، فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. شاهد
وتعكف فرق الإطفاء والإنقاذ بالدفاع المدني بجدة والطيران العمودي للمشاركة في عمليات الإطفاء، بينما أفادت مصادر محلية بأن الحريق تسبب في إيقاف رحلات القطار، فيما يجري إجلاء أشخاص من داخل الصالات. شاهد