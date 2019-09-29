وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية مكبرة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.



أسفرت الحملة- خلال 24 ساعة- عن ضبط 141 سلاحًا ناريًا بحوزة 133 متهمًا، منها 8 بنادق آلية و25 بندقية خرطوش و9 طبنجات و99 فرد محلى و8 خزن متنوعة و112 طلقة مختلفة الأعيرة و232 قطعة سلاح أبيض.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.