"تطوير العشوائيات": التعويض المادي مناسب ويفوق سعر الشقة في الإسكان الاجتماعي

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن هناك رغبات مختلفة للمواطنين عند تطوير العشوائيات، فالبعض منهم يريد تعويض مادي عن منزله ويرفض أن ينتقل إلى المدن الجديدة، وفي تلك الحالة نعطيه تعويض مناسب ليستطيع أن يعيش به في أي مكان آخر ملائم.



وأضاف صديق خلال لقائه، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "dmc"، أن الصندوق يعطي تعويض مادي على الغرفة الواحدة 60 ألف جنيه، بالإضافة إلى 40 ألف دعم اجتماعي، مشيرا إلى أن 3200 أسرة طلبوا تعويض مادي عندما وجدوا أنه مناسب جدا وربما أعلى من ثمن الوحدات في الإسكان الاجتماعي.



وأشار إلى أن 560 أسرة من حي مثلث ماسبيرو طلبوا أن ينتقلوا إلى حي الأسمرات، وبالفعل تم تحقيق الرغبات وتم نقلهم على الفور إلى شقق سكنية كاملة الفرش.

