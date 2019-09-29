تفاصيل احتفالات دار الأوبرا بنصر أكتوبر 73

تحتفل دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، بالذكرى الـ 46 لانتصارات 6 أكتوبر، يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر المقبل في الساعة الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، بقيادة الدكتور محمد إسماعيل الموجي.



ويتضمن البرنامج باقة متميزة من أشهر الأعمال الوطنية التي أبدعها كبار الملحنين والتي شكلت جزءا من وجدان الشعب المصري منها: «حماة الوطن، خلي السلاح صاحي، حلوة بلادي السمرة، عاش اللي قال، بالأحضان، يا شبان آن الأوان، يا أغلى اسم، مصر أم الدنيا، عندك بحرية، تعظيم سلام، مصر تتحدث عن نفسها، كل أخ عربي أخي والوطن الأكبر»، أداء كلا من وليد حيدر، مى الجبيلى، عصام محمود، أحمد عفت، رحاب مطاوع، أميرة أحمد، ومروة حمدى، وحسناء.



كما تنظم دار الأوبرا المصرية سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليدا لسيدة الغناء العربى أم كلثوم، وضمن خطتها لإحياء التراث الموسيقى العربى ونشره للأجيال الجديدة والشباب، باعتباره جزءا أصيلا من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل.