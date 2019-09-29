قوافل طبية مجانية للكشف على أهالي الدقهلية

وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية قافلة طبية ضمت كل التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبي على أهالي عزبة ميت الأكراد بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية بنطاق المديرية، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 777 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



وفي ذات السياق، وجه قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة قافلة طبية ضمت كل التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، لتوقيع الكشف الطبي على المحتجزين بالأقسام والمراكز والسجون المركزية، حيث أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبي على 600 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم.



يأتي ذلك استمرارًا لتفعيل مبادرة "كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطني القرى الأكثر احتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.