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محافظات

"أسنان أسيوط" تنظم حفل استقبال لطلاب العام الجديد

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:06 م
جريدة الدستور
أسيوط – محمد أبو شادي:
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نظمت إدارة رعاية الشباب بكلية طب الأسنان بجامعة أسيوط حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى وتكريم الطلاب الخمسة الأوائل لمتفوقين دراسيا للعام السابق.

حضر الحفل الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، والدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أيهاب سعيد العميد السابق للكلية، والدكتورة نجلاء المليجى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة هبة راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ منتصر حسين أمين الكلية، إلى جانب لفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام المختلفة بالكلية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وحشد من الطلاب الجدد والقدامى.

ودعا الدكتور طارق الجمال كافة طلاب الكليات العملية وخاصة كليات القطاع الطبي إلى ضرورة نشر فكرة التعليم الذاتي فيما بينهم والقائمة على اكتساب الخبرات والمعارف العلمية عن طريق البحث والاطلاع في مختلف الدوريات والكتب العلمية المحلية والدولية في مجال تخصصهم وهو ما يسهم في ثقل شخصياتهم وتطويرها.

ووجه رئيس الجامعة إلى أهمية خطوة تحديد الأهداف وهم في مقتبل عامهم الدراسي الجامعي الجديد وذلك نظراُ لأهميتها في ترتيب الأولويات وتحقيق التقدم والتفوق الذي ينشدونه، مشيرًا ان إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في توفير كافة أوجه دعمها المادي والمعنوي للطلاب الجدد الملتحقين بالجامعة او للطلاب القدامى وذلك من خلال تهيئة البيئة العلمية اللازمة التي تساعدهم على التحصيل الدراسي ومواجهة اى عقبات قد تعرقل مسيرتهم العلمية.

وأشار الدكتور شحاتة غريب شلقامي إلى أن الأنشطة الطلابية تعد جزءا مكملا للعملية التعليمية وهو ما تحرص إدارة الجامعة على تأكيده من خلال ربط النواحي العلمية بالأنشطة الطلابية بكافة مجالاتها، ومن هذا المنطلق دعا كافة الطلاب إلى المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تشجعهم على التعبير عن آرائهم وبناء عقليتهم وزرع ثقافة قبول الآخر داخلهم، خاصة فى ظل التحديات التي تواجه الدولة والتي تتطلب ضرورة إعداد النشء والشباب ليكونوا مدافعين عن أوطانهم رافضين لكل أمر من شأنه إثارة البلبلة والفتن ويعكر صفو الحياة ويعرقل انتظامها.

وهنأ الدكتور إيهاب سعيد الطلاب الجدد والقدامى بعامهم الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه من دواعي فخرهم كونهم جزءًا من المنظومة التعليمية بجامعة أسيوط والتي تضم بين جنباتها أعرق الكليات وخيرة الكوادر العلمية، كما أكد على المكانة المرموقة التي تتبوأها كلية طب الأسنان والتي اكتسبتها منذ نشأتها فى العام الجامعي 20122013 وهو ما تسعى إلى مواصلته فى الأعوام القادمة بفضل طلابها وكوادرها العلمية، معربًا عن فخره لكونه فى وقت سابق جزء من صرح طب الأسنان بجامعة أسيوط.

وأوضحت الدكتورة نجلاء المليجى ان الكلية حرصت على إقامة حفلًا لاستقبال الطلاب الجدد وتهنئة القدامى ببدء العام والدراسة وذلك من شأنه تعريف الطلاب الجدد بالكلية وزيادة الروابط التي تجمعهم مع إدارتها وأعضاء هيئة التدريس بها، لافتا أن ً الحفل تضمن عددًا من فقرات الشعر والمدح للطلاب محمود نبيل بالفرقة الثانية بقصيدة بعنوان "قسمًا برب المصطفى"، والطالبة جهاد درويش بالفرقة الأولى قصيدة " مفهمتوش غير على كبر "، والطالبة هدير مصطفى بالفرقة الأولى قصيدة "معنى الوطن"، الطالبة أميمه مهران قصيدة" منطقى"، الطالبة إسراء عبدالهادى قصيدة " عذرًا رسول الله"، وأغنية " أهاجر واسينك لمين " للطالبة أسماء أحمد على بالفرقة الثالثة، كما شمل الحفل تكريم الطلاب الخمسة الأوائل المتفوقين دراسيًا للعام السابق 20182019م.

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