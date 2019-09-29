اليوم.. ختام تدريب 26 شابا وفتاة على العمل التطوعي

اختتمت اليوم فعاليات الورشة التدريبية التي نفذتها مبادرة بينا مصر بكرة أحلى، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لتدريب 26 شابا وفتاة من شباب الجامعات على العمل على الدليل الوطني للتطوع تمهيدا لانطلاق التنفيذ الفعلي لحملة كن متطوعا بداية أكتوبر المقبل.



وصرحت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن حملة كن متطوعا هى من أحدث حملات مبادرة بينا وتم إطلاقها مارس من العام الجاري وتهدف إلى دعم مفهوم العمل التطوعي والمسئولية المجتمعية لكل الفئات العمرية وتستهدف كل فئات المجتمع القادرة على العطاء لتقديم خدمة مختلفة ل20 دور من مؤسسات الرعاية ومن المقرر أن يشهد أكتوبر القادم بداية التنفيذ بنطاق شمال القاهرة كدليل تجريبي وسيتم بعد ذلك التعميم على مستوى محافظات المبادرة وهى القاهرة والجيزة والإسكندرية وسيكون التجريب بمناطق مصر الجديدة والمطرية حيث سيتم النزول للتجمعات والأندية والمساجد والكنائس للتعريف باهمية التطوع وكيفية تخصيص جزء من الوقت لخدمة المجتمع فى إطار مسئوليات وأهداف محددة.



وأضافت فى تصريحات، أن هناك احتياجا لمنصة واضحة لتنظيم الجهود التطوعية على المستوى الحكومي والمجتمع المدني مع التأكيد على وجود العديد من المبادرات والمساهمات الواضحة في إطار المسئولية المجتمعية، موضحة أن حملة كن متطوعا تُعد إعلانا عن شبكة التطوع المصرية التي تعتبر منصة تجمع كل الكيانات التطوعية في مصر، وتهدف إلى تحسين كافة الأعمال التطوعية من خلال إطلاق بوابة الكترونية ودليل إجرائي للتطوع ييسر العمل التطوعي في مصر.



ويأتي التدريب الذى استمر على مدى 5 أيام ليشمل عدد من المحاور المتعلقة بمفهوم التطوع والمواطنة وعرض نماذج معايشة لمفهوم المواطنة وفهم العلاقة بين التطوع والمواطنة مع شرح مفهوم العمل الجماعى وأهدافه والأساسيات وكذلك التدريب على فلسفة العمل التطوعى وأشكاله وحقوق وواجبات المتطوع ومهارات التواصل في العمل التطوعي وآلية جذب المتطوعين.



ومن المقرر أن يشهد بداية الأسبوع المقبل، دورة مماثلة سيتم تخصيصها لتدريب عدد من الأخصائيين الاجتماعيين بالدور المستهدفة من حملة كن متطوعا على منهجية التعامل مع المتطوعين من كل الفئات العمرية وتسكينهم في أنشطة أسبوعية.