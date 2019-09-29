تونس تحدد 13 أكتوبر القادم لإجراء الانتخابات الرئاسية

حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس يوم 13 أكتوبر القادم، لإجراء الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من المستقل قيس سعيد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل القروي الذي مازال مسجونًا.



وكان الدور الأول من الانتخابات الرئاسية قد أجري يوم 15 سبتمبر الحالي، ونال المستقل قيس سعيد 4ر18 % من الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 58ر15 %، وهو ما أهلهما للوصول للدور الثاني.



وتعيش تونس حاليًا جدلًا واسعًا بسبب استمرار حبس المترشح الثاني نبيل القروي بتهم تتعلق بالفساد، وعدم وضوح البرامج الانتخابية لكلا المترشحين.