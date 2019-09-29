تحقيقات النيابة في مقتل شاب بمشاجرة بمصر القديمة

أمرت نيابة مصر القديمة برئاسة المستشار إيهاب عبداللطيف، تحت إشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بحبس 3 متهمين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطهم في قتل شاب خلال مشاجرة في مصر القديمة.



وقررت النيابة تشريح جثة المجني عليه، وإعداد تقرير حول سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك، واستدعاء شهود العيان حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في الشوارع لكشف ملابسات الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة عن نشوب مشاجرة بين عامل وأخر بسبب خلافات سابقة بينهما في منطقة الجيارة بمصر القديمة حول خلافات الجيرة، وتسببت إحدى السيدات في تجديد الخلافات بينهما فتجمع الطرفان ونشبت مشاجرة بينهما بالأسلحة البيضاء والحجارة، وأثناء مرور شاب أمام المشاجرة ومحاولته فضها أصيب بطعنة نافذة في الصدر تسببت في وفاته.



وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه، عن إصابته بجرح طعني في منطقة الصدر أسفر عن نزيف دموي غزير أدى إلى تهتك في الرئتين وتوقف وظائف الجسم عن العمل.



واستمعت النيابة إلى اقوال شهود العيان الذين أكدوا أن "على. ن" 38 عامًا، عامل، تسبب في نشوب مشاجرة مع أحد جيرانه بسبب خلافات السيدات، وأن الطرف الأخر خرج له وتطورت المشاجرة بينهما بالألفاظ النابية واستخدام الأسلحة البيضاء، واستخدم عدد من السيدات الحجارة في رميها على الطرف الأخر.