ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على الخارجين عن القانون في مجال الهجرة غير الشرعية.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط 4 قضايا متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.