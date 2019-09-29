تسليم 17 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة بشرم الشيخ

سلمت وزارة القوى العاملة 17 عقدًا لذوي القدرات الخاصة، على هامش افتتاح مكتب عمل بشرم الشيخ اليوم، للعمل بفنادق مدينة شرم الشيخ، تُسهم في توفير حياة كريمة لهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.



وقال وزير القوى العاملة، إن الوزارة ارتأت أنه من خلال دورها وواجبها المنوط بها زيادة أوجه الرعاية والاهتمام بذوي القدرات الخاصة، كواجب أصيل يقع على عاتقها تجاههم، للنهوض بهم في كافة المناحي الحياتية، وإعادة اكتشاف مواهب وقدرات هذه الفئة من الشباب لإعادة دمجهم في الحياةِ العامة بما يتناسبُ ويليقُ بهِم كشبابٍ فاعلٍ منتج في مجتمعِهِ ومحيطِه، كي نضيف معًا لمصرنا الحبيبة.