تنفيذ 246 حكمًا قضائيًا متنوعًا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على الخارجين عن القانون.



أسفرت خلال 24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 246 حكما قضائيا متنوعا.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.