رئيس النيابة الإدارية يهنئ النائب العام الجديد

زار المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حمادة الصاوي النائب العام لتهنئته على توليه مهام منصبه الرفيع نائبًا عامًا لجمهورية مصر العربية.



وأعرب "المنشاوي" عن عظيم تقديره لشخص النائب العام وللنيابة العامة باعتبارها النائبة عن المجتمع في الدعوى الجنائية، وما تؤديه من دور بارز في منظومة العدالة.



من جانبه، أكد "الصاوي" عمق العلاقة بين النيابة العامة والنيابة الإدارية، مشيدًا بدورها الهام وكونها أحد روافد العدالة.



وجاء اللقاء مؤكدًا لعهد جديد يرسخ مفهوم التعاون بين الجهات والهيئات القضائية لخدمة رسالة القضاء السامية وتحقيق العدالة الناجزة.