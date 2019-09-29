تنفيذ 47 حقلًا إرشاديًا للمحاصيل النيلية والصيفية في الوادي الجديد

قال وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، الدكتور مجد المرسى، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 47 حقلا إرشاديا للمحاصيل النيلية والصيفية، في مراكز ومدن وقرى المحافظة.



وأشار المرسي إلى أنه تم تنفيذ 22 حقلا إرشاديا لمحصول فول الصويا، و11 لمحصول دوار عباد الشمس، و12 لمحصول الذرة الشامية، وحقلان للأعلاف الخضراء.. تنفذ لأول مرة كتجربة زراعية، سيجرى تقييمها على أن يزداد عددها في حالة نجاحها.



وأضاف أن الحقول الإرشادية جرى توزيعها على مراكز المحافظة الخمسة؛ لتدريب وتعريف المزارع بالطرق العلمية الحديثة والصحيحة لزراعة هذه المحاصيل، والتوقيتات المناسبة للري والتسميد، بما يحقق أعلى إنتاجية للفدان.



في سياق متصل، أكد المرسى أنه تم البدء في أعمال إنشاء وتركيب الصوبة الزراعية التابعة للمجلس الزراعي الاستشاري بمزرعة الثورة بالخارجة، لافتا إلى أن مشروع الصوب الزراعية يحقق تعظيم المردود الاقتصادي من خلال زيادة الإنتاج من المحاصيل الزراعية، والاختصار في وحدة المساحة المستغلة للزراعة، وتوفير كميات المياه المستخدمة في الزراعة.