الأحد 29 سبتمبر 2019 الموافق 30 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

محاكمة متهمين بتزوير الأوراق الرسمية في المقطم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 12:01 م
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
طباعة
أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية برئاسة المستشار شادي المهدي، بإشراف المستشار سمير حسن، المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة موظف وعامل مطبعة، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بتزوير العلامات التجارية والمحررات والأوراق الرسمية والشهادات الجامعية.

كشفت تحقيقات النيابة، أن مباحث الأموال العامة تمكنت من خلال تحرياتها السرية من التوصل إلى ترويج عامل مطبعة أوراق مزورة، وأنه احترف تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الرسمية بالبلاد، كما أنه يروج العملات الورقية المزيفة.

وباستكمال التحريات تبين أن العامل متفق مع موظف لدى جهة حكومية قادر على تزيف التوقيعات الرسمية والأختام الحكومية، كما أنهم قادرون على تزييف تأشيرات وجوازات سفر تجعلهم يتنقلون بحرية داخل البلاد دون أي موانع قانونية، كما أنهما متورطين بتزوير تأشيرات السفر خارج البلاد، ويضع عليها خاتم شعار الدولة، ويثبت عليها بيانات غير صحيحة بناءً على طلب المتعامل معه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من رصدهما وضبطهما وبحوزتهما ماكينة طباعة وادوات تصوير وشهادات جامعية مزورة، وماكينة تقطيع كارنيهات، وخواتم أكلاشية، كمية كبيرة من الورق الأبيض والورق الرصاص تحمل شعار إحدى الدول العربية خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات بتلك الدولة.

كما تم ضبط كمية كبيرة من الورق الأصفر تحمل شعار النسر أعلاها خالية البيانات ومعدة للتزوير كشهادات دراسية منسوبة لبعض المعاهد والجامعات المصرية، وبيانات درجات النجاح المزورة بأسماء أشخاص مختلفة وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد المنسوبة إلى أحد المعاهد.

كما عثر في المطبعة جهة عمل المتهم الأول على كمية من الأوراق التي تحمل علامات تجارية مقلدة، وطلبات دخول إمتحان الثانوية الفنية الصناعية خالية البيانات ممهورة بخاتم الدولة المقلد، وكمية من شهادات حسن سير وسلوك منسوبة لإحدى المعاهد ممهورة بخاتم شعار الدولة المقلد، كما تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في التزوير وشملت "أقلام، حبارة، لواصق، حاسب آلي، طباعات كمبيوتر، وفلاشات ميموري عليها أختام حكومية".

كما تبين أن المتهمين مارسوا التزوير في العملات النقديه وتقليد فئات الأموال من المئة جنيه والمائتي جنيهًا، وضبط بحوزتهما 20 ألف جنيه.

واعترف المتهمان في تحقيقات النيابة، أنهما تمكنا من تزوير 5 جوازت سفر لإحدى المسجلين مقابل الأموال وبالفعل تمكنوا من القيام بذلك من خلال استبدال أسمائهم الحقيقية بأسماء وهمية، وتمكنوا من تزوير أختام الجمهورية عليه.

كما اعترفوا أمام المستشار خالد البارودي، مدير نيابة المقطم، أنهم اعتادوا تزوير الشهادات الجامعية والمؤهلات العلمية لمساندة أصحاب الوظائف من الالتحاق بعملهم، حيث أن هناك العديد من الشباب يقف أمامهم المؤهل كشرط للوظيفة رغم أنهم لم يستخدموه في العمل فهم يساعدوهم على ذلك.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

موعد مباراة الأهلى وكانو سبورت والقنوات الناقلة

منذ حوالي 10 ساعات

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

منذ حوالي 3 ساعات

الأرصاد: انخفاض تدريجى فى درجات الحرارة "فيديو"

منذ يوم

حصريًا.. فيلم "الممر" على منصة "watch it" (فيديو)

ads

الصور

image description

مباراة فوز الأهلي برباعية على كانو سبورت في دوري أبطال أفريقيا

image description

إطلالات ساحرة في حفل ختام مهرجان الجونة

image description

محمد رمضان يشعل حماس الجمهور باحتفالية المنصة

image description

ملحمة وطنية أمام المنصة.. الآلاف يحتشدون في حب مصر

image description

أعلام مصر وصور الرئيس السيسي في حشود تأييد الدولة أمام المنصة

الأكثر قراءة

بصورة جريئة دون ملابس.. منة فضالي تشعل "تويتر"

وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصى للملك سلمان

العلاقات المصرية الأمريكية تفشل مخطط "تميم" في نشر الإرهاب

القبض على 5 متهمين جدد فى واقعة "الطفلة جنة" بينهم والدتها

أيام زمان

كاميليا الفاتنة عشقها الملك وكاد أن يقتل رشدي أباظة بسببها وخطفها الموت بدلا من "منصور"

نجلة الراحلة آمال زايد تكشف السبب الحقيقي وراء وفاة والدتها

سر حبس تحية كاريوكا والثورة التى أقامتها بالسجن

"الشناوي" يكشف دور الزعيم في نجومية علاء ولي الدين

الصحة

الصحة الفلسطينية: أمراض القلب المسبب الأول للوفاة

مركز السيطرة على الأمراض يتتبع المواد الخطرة في زجاجات المياه

قلبك في أمان تام مع هذه الأطعمة

الهند تؤكد استمرار حظر السجائر الإلكترونية

الرئيس نيوز

استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

خاص.. المالية تنتظر تعديلا تشريعيا لتفعيل الاتفاق مع يوروكلير العالمية

الحكومة تخطط لزيادة مستفيدي "الدعم النقدى" عام 2022

الجارالله: السيسي قائد يعمل لمجد بلاده

منوعات

الوفاة الغامضة لموديل تلقى بظلالها على صناعة الترفيه في تايلاند

الصداقات الوثيقة تزيد من الثقة في الذات

وحدات استشعار جديدة لقياس معدلات رطوبة التربة الزراعية

100 ألف متظاهر في بيرن للمطالبة بالتصدي للتغير المناخي

كشكول

"المحرصاوي" يفاجئ المدينة الجامعية للطالبات صباح اليوم (صور)

بالصور.. "خريجي الأزهر" تطلق برنامجاً تدريبياً لمُعلمي ببني سويف والإسكندرية

شاهد.. مُدرس ألعاب يبهر الجميع بموقفه الإنساني من تلميذ "ذوي إعاقة"

بعد وفاة"جنة".. شيخ الأزهر يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على قاتليها

إسلام سياسي

"ليلة انهيار الإخوان".. اجتماع للتنظيم الدولى بعد "الاعتراف بالفشل"

تفاصيل مقتل عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز

تفاصيل مقتل أبوالفرج اليمني أبرز القيادات المصرية بتنظيم "القاعدة"

محكمة فرنسية تحظر إطلاق اسم "جهاد" على المواليد


زيت وسكر

وزيرة التخطيط تتجه إلي محافظة قنا لتفقد عدد من المشروعات وافتتاح قصر الأمير يوسف كمال

ما هي أسباب الإصابة بـ”الصرع”؟

محافظة بني سويف تواصل إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة

تحرير 6 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

مقالات الرأي
ماجد حبته
كسبنا معركة فى حرب مستمرة
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الإرهاب يترنح
ماجد حبته
جمعة شدّ السيفون
بسنت حسن
الفيديوهاتية المديوكر
المزيد

الثقافة

غدا.. آخر موعد للتقديم بمنحة "حاضنة نهاد صليحة"

"تحديات الوطن وروح أكتوبر" بمركز الحرية للإبداع

السبت.. اتحاد الأثريين ينظم ورشة الترميم العلمي

مكتبة الإسكندرية تستضيف منتدى كفافيس الدولي

صفحتنا ع الفيس بوك