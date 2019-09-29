القوى العاملة تفتتح مكتب عمل بشرم الشيخ

افتتحت وزارة القوى العاملة، اليوم مكتب عمل شرم الشيخ متعدد الأنشطة، للتشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وعلاقات العمل، بحضور اللواء نادر العشماوي، السكرتير العام لمحافظة جنوب سيناء، ومحمد عبد الرحمن مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.



وأكدت الوزارة ضرورة تسهيل وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وانجاز كافة أعمالهم بسهولة ويسر.



وأشادت بمكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي خرج بالشكل اللائق بمديرية القوى العاملة ومحافظة جنوب سيناء، والذي يأتي استكمالًا للجهود المبذولة من جانب الحكومة لتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والارتقاء بها في جميع النواحي.



وشددت على أن افتتاح مكتب متعدد الأنشطة بشرم الشيخ، يعتبرُ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير سيناء وتنميتها تنمية شاملة كرسالة توجهها مصر إلى العالم أجمع بتطوير سيناء وقدرة الدولة المصرية على مواجهة الإرهاب واقتلاعه من جذوره ودحره نهائيًا.