ديربي الإنتر ويوفنتوس في صدارة الصحف الإيطالية

ركزت الصحف الإيطالية الصادرة صباح اليوم الأحد، على الموقعة المنتظرة بين إنتر ميلان ويوفنتوس، في الجولة المقبلة من الدوري الكالتشيو.



وعنونت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت": "إنتر ويوفنتوس الرقم 7 المذهل.. كونتي يحقق العلامة الكاملة 6 من 6، ويبحث عن الفوز رقم 7 لكن الآن هناك كريستيانو رونالدو"، مضيفة "النيراتزوري فاز على سامبدوريا 3-1، سانشيز سجل لكنه تعرض للطرد.. وساري يحل شفرة سبال (2-0) بتوقيع بيانيتش ورونالدو.. ويوم الأحد في سان سيرو، وجها لوجه بين إنتر ويوفنتوس".



فيما عنونت صحيفة "كوريري ديللو سبوررت": "متوحشون.. يوم الأحد ديربي إيطاليا ونقطة تحول محتملة في سباق اللقب"، مضيفة "إنتر يفوز في سامبدوريا 3-1، لكن يوفنتوس لم يترك الأمر أيضا بعد الفوز على سبال.. وكونتي ينتصر في المباراة السادسة لكنه يخسر سانشيز بعد طرده".



وعنونت صحيفة "توتو سبورت": "إنتر ويوفنتوس على وضع الإطلاق، كونتي ينتصر على سامبدوريا بفضل سينسي، سانشيز وجاليارديني، بينما ساري يضرب سبال بثنائية بيانيتش ورونالدو"، متابعة "الآن منافسات دوري أبطال أوروبا، لكن اليوفي وإنتر يستعدان لمواجهة بعضهما البعض يوم الأحد في سان سيرو".