مسئول فلسطيني: الاقتصاد ينهار و85% تحت خط الفقر في غزة

أكد النائب الفلسطيني جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي أن 85% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر بسبب الحصار والإغلاق الإسرائيلي وتدهور الحالة الاقتصادية، فيما بلغ معدل دخل الفرد اليومي 2 دولار كحد أقصى، و65% معدل البطالة بين فئة الشباب.



وقال الخضري - في تصريح صحفي - إن أكثر من 300 ألف عامل عاطل عن العمل بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما تزيد هذه القائمة بشكل يومي بسبب توقف مشاريع أساسية.



وأشار الخضري إلى أن 100% من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما يشهد القطاع بشكل يومي إغلاق محال تجارية أو شركات أو مصانع جراء الأوضاع الاقتصادية الأخطر منذ سنوات، ولفت إلى وجود نقص شديد في السيولة، فيما تتناقص القوة الشرائية يوما بعد يوم، وحالة من الجمود الاقتصادي على كل الصعد والمستويات.

وقال "من يتجاهل الأوضاع الاقتصادية الخطيرة، يتجاهل واقعا كارثيا، ولا يريد أن يتجه لأي حلول"، وحددي الحل في اتجاهين أساسيين، أولهما وأهمها رفع الحصار الإسرائيلي بشكل كامل وكلي، حيث أن المجتمع الدولي مطالب بخطوات عملية، والضغط علي الاحتلال لرفع الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي وغير الإنساني الذي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، اتفاقية جنيف الرابعة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.



وأوضح أن الاتجاه الثاني هو استمرار الدعم الدولي والعربي والإسلامي في جميع المجالات وخاصة الانسانية منها، لضمان عدم الوصول لمرحلة الانهيار الشامل، مشيرا إلى أن إنهاء الحصار يعني بداية نهاية الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة، معتبرا أن الحصار جزء من الاستهداف الإسرائيلي للكل الفلسطيني.