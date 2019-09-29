شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على الطرق والمرور.



أسفرت الحملات - خلال 24 ساعة - في مجال ضبط المخالفات المرورية، عن ضبط 1025 مخالفة مرورية متنوعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.