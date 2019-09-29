الشرطة الأفغانية تتسلم جثامين 5 مدنيين جراء غارات أمريكية

أعلن المتحدث باسم شرطة إقليم غازني الأفغاني، أحمد خان سيرات، أن العشرات من سكان الإقليم سلموا جثث خمس مدنيين قالوا إنهم لقوا مصرعهم ليلاً جراء غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.



وقال سيرات، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، إن حاكم الإقليم ورئيس قوات الشرطة سيلتقيان اليوم، لبحث مطالب المتظاهرين، موضحًا أن العشرات من سكان منطقة "خوجة عمَري" سلموا الجثث للسلطات المحلية.



وكان الجيش الأمريكي في كابول قد أكد اليوم الأحد، أن الضربات الجوية بضاحيتي "خوجة عمَري" و"خوجياني" أسفرت عن مقتل 11 من مسلحي "طالبان"، إلا أنه لم يؤكد الخسائر بين المدنيين.