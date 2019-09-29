شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



أسفرت الحملات- خلال 24 ساعة- عن ضبط 60 قضية مزاولة مهنة دون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية، سلاح أبيض، مخالفات السائقين، تسول، مخالفات مسطح مائي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.