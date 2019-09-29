عسكريون أفغان: مقتل واعتقال 11 مسلحًا بطالبان خلال مداهمات

قتل 4 عناصر مسلحة تابعة لحركة طالبان الأفغانية وتم اعتقال 7 آخرين في مداهمات شنتها القوات الخاصة الأفغانية على أقاليم كابيسا وغزني وورداك الأفغانية.



وقال مسئولون عسكريون، اليوم الأحد، بحسب ما نقلت عنهم وكالة أنباء خامة برس الأفغانية، إن القوات الخاصة الأفغانية قتلت 3 مسلحين تابعين لطالبان خلال غارة شنتها على منطقة نجراب بولاية كابيسا الأفغانية.



وأوضح المسئولون أن القوات الخاصة قامت أيضا بتدمير مخبأ للأسلحة خلال الغارة ذاتها، وأضافوا أن القوات قتلت أيضا مسلحا تابعا لطالبان خلال غارة على منطقة ديه ياك بإقليم غزني.



كما اُعتقل 7 مسلحين تابعين لطالبان في غارة على منطقة ميدان شهر بإقليم وارداك الأفغاني.



