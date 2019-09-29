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محافظات

وكيل تعليم كفر الشيخ للطلاب: "لا تصدقوا الشائعات"

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:56 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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بدأت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طابور الصباح بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء العمل الإرهابي الذي شهدته شمال سيناء، يوم الجمعة الماضية، وتناولت الإذاعة المدرسية مكانة الشهيد، وآثار نشر الشائعات، والتحقق فيما يتردد من أخبار.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة بثينة عبد الله كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن سعادتها بالتزام الطلاب بالحضور للمدارس، مشيدةً بطابور الصباح والإذاعة المدرسية التى نظمها طلاب مدرسة الشهيد حمدى إبراهيم الإعدادية، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، مما يدل على تميز الطلاب والمُعلمين، والتعاون فيما بينهم، مشيرةً إلى أن هؤلاء الطلاب المتميزين قادرون على تحمل المسئولية فى المستقبل.

وقالت "كشك"، فى كلمتها، "أُقدم نصيحة لأبنائي الطلاب، بعدم تصديق ما يتردد من شائعات وأكاذيب، وللأسف فهناك من يُصدقها، ويُروجها، مما يُثير حربا داخلية، وهناك الكثير من الدول والأفراد من لا يُريدون استقرر وأمن مصر، ويُريدونها حربا أهلية، وهذا لن يحدث لوعي الشعب بأهدافهم الدنيئة".

وأضافت "كشك"، "كنا عند المنصة وجلسنا على الرصيف، لدعم الاستقرار، وفوجئنا بإشاعات حصول المشاركين على أموال نظير انتقالهم ومشاركتهم"، متسائلةً بسخرية: "لماذا لم نأخذ أموالًا كما يقولون"، معبرةً عن أسفها أن تلك الأكاذيب لم تقتصر على حصول المشاركين على أموال بل حولوا الوقفة والمشاركة أنها نُظمت ضد الرئيس، في أمر غريب.

وتابعت "كشك"، "لابد التأكد من صحة الأخبار، قبل نشرها، وبرغم وضوح الأكاذيب ولكن هناك من يتناقلها، وهناك من يستخدم العالم الافتراضى وسيلة لنشر الأباطيل، بدلًا من أن يكون وسيلة للتوعية، وعدونا معروف ومن السهل مواجهته، ولكن المشكلة من يدعى أنه صديقك ويتعايش معك ويجلس بجوارك، وهدفه تدميرك وتدمير مصر".

وفي سياق متصل، أكدت "كشك"، أنه سيتم تنظيم رحلات لجميع المشروعات القومية بمحافظة كفر الشيخ، ليتعرف الطلاب على تلك المشروعات، مشيرةً إلى أن أولى تلك الرحلات ستبدأ غدا بزيارة مزرعة بركة غليون، والتي تُعد أضخم مزرعة للثروة السمكية في الشرق الأوسط، واختتمت كلمتها بـ"تحيا مصر".

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