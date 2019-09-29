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حوادث

محاكمة المتهم بإدارة مخزن أدوية مهربة جمركيًا في المقطم

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 11:54 ص
جريدة الدستور
نجلاء رفاعي
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أمر رفيق محمد مدير نيابة المقطم والخليفة الجزئية، الأحد، بإحالة المتهم بإدارة مخزن لصناعة الأدوية والعقاقير المخدرة داخل مسكنه، إلى المحاكمة الجنائية.

كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم عامل دليفرى بإحدى الصيدليات ويملك مخزنًا للأدوية المدرجة بجدول رقم "3" مواد مخدر، ويدعى "محمد صابر"، وأنه يجمع الأدوية المدرجة بجداول المخدرات والأدوية المستوردة والمهربة جمركيًا وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية، والعقاقير الطبية الخاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل مخزن، بدون ترخيص، بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تبين أن هذا المخزن في منزله وأن أحيانًا يعيد تركيب هذه الأدوية للاستفادة من تحقيق ربح مادي، وعثور على ما يزيد عن 5000 كرتونة من الأدوية والعقاقير المستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون رقم 127 لسنة 1955م بشأن الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وقانون الصيدلة رقم 127لسنة 1955م وقانون الجمارك رقـم 66 لسنة 1963م وقرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994م بشأن السلع مجهولة المصدر.

وبحصرها تبين أنها 6458 عبوة دوائية مستوردة ومهربة جمركيا لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية، كما ضبطت 31 علبة أقراص، كبسولات وبلغ مالى 2800 جنيه، والدراجة البخارية رقم ر ف س 1295 ماركة دايون.

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وتخزين تلك المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت التحفظ على الأدوية المضبوطة والتي تبين أن كثير منها ممنوع ترويجه وأنها مهربة جمركيًا.

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