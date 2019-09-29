الأمن يضبط 4 قضايا تهريب مخدرات خلال 24 ساعة

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملات أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



وأسفرت، خلال 24 ساعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة عن ضبط 4 قضايا، بمضبوطات بلغت 100 قرص مخدر- 31،680 كيلوجرام لنبات القات المخدر- 300 جرام لنبات البانجو المخدر.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها ومكافحة الأنشطة الإجرامية.