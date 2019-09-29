فيديو.. يحي: "طرق الأبواب" نجحت في التعامل مع السيدات

قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، إن حملة "بلدي أمانة" تنطلق بداية من اليوم في كل محافظات الجمهورية ولمدة 3 أيام، لتوعية المرأة المصرية، وذلك من خلال الرائدات الريفيات والواعظات والراهبات.



وأضافت يحيى خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن مبادرة "طرق الأبواب" هي وسيلة للتعامل مع السيدات على أرض الواقع وحققت نجاحات كبيرة.



وأكدت يحيى في حوارها مع الإعلامي حسام الدين حسين، أنه يتم التعامل مع السيدات والتحدث إليهم بلغة بسيطة لتوصيل المعلومات لهم بسهولة، فالمرأة المصرية تساهم في بناء الدولة وتقدمها.



وتستهدف الحملة توعية السيدات المصريات في كافة المواقع بكيفية المساهمة في كافة المجهودات التي تقوم بها الدولة من حكومة وقطاع خاص وكذلك القطاع الأهلي لبناء وطن مستقر مزدهر، بالإضافة إلى توعية سيدات مصر بخطورة الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة واستقرار أمن وسلامة المجتمع المصري.