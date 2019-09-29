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حوادث

تجديد حبس عاطل تاجر بالمواد المخدرة في الزيتون

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
جريدة الدستور
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزيتون، حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، حيث عثر بحوزته على 250 جرامًا من مخدر الأستروكس قبل ترويجها.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزيتون لتفقد الحالة الأمنية في الشارع، فاشتبه رجال المباحث في عاطل، وبالاقتراب منه ومحاولة تفتيشه حاول الهروب إلا أن القوات أجبرته على الوقوف.

وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الأستروكس وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة.

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