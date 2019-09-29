أستاذ أمراض الكبد: طرح عقار يمثل طفرة في علاجات "فيروس سي"

قال الدكتور أمجد الذهبي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بكلية الطب جامعة الأزهر، إن مؤتمر الكبد الموحد ستشارك فيه 25 جامعة، مشيرًا إلى أن هذا العدد من المؤسسات العلمية والجامعات لم يسبق أن يتجمعوا بهذا العدد في مؤتمر واحد.



وأضاف "الذهبي"، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن قوة المؤتمر تأتي من قوة اتحاد الجامعات المشاركة فيه، موضحًا أن المؤتمر يقدم كل ما هو جديد في علاج الفيروسات الكبدية، وأمراض الكبد المناعية، لافتًا إلى أن المؤتمر يعلن عن طرح عقار يمثل طفرة في علاجات فيروس سي تنتجه "أيفا فارما".





فيما قال الدكتور أمجد طلعت، مدير إحدى شركات الأدوية، إن المؤتمر يضم عددًا كبيرًا من الأطباء من كافة أنحاء العالم، لمناقشة التجربة المصرية في علاج فيروس سي، إضافة إلى أن المؤتمر يعلن عن انطلاق الجيل الثاني من أدوية فيروس سي، والذي أصبح متوفرا في مصر، نتيجة للشراكة بين وزارة الصحة والشركات الوطنية المصرية.

