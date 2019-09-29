تجديد حبس "شاذ" قتل عجوزًا في الواحات

جدد قاضي المعارضات في جنوب الجيزة حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل عامل بمنطقة الواحات بالجيزة.



واعترف المتهم، أنه استدرج الضحية إلى منطقة خالية من السكان، في محاولة لممارسة الشذوذ معه، إلا أن المجني عليه رفض الاستجابة له، ما دفعه لقتله.



وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من السكان بالواحات، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وعثر على جثة عامل.



بإجراء التحريات تبين أن عاطلًا سابق اتهامه في عدة قضايا، وراء ارتكاب الجريمة، وبإعداد كمين له تمكن رجال المباحث من ضبطه.



بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأنه استدرج الضحية لممارسة الشذوذ معه، وعندما رفض القتيل، قرر التخلص منه وقتله.



تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.