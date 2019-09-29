برلمانى: 8 نقاط للكشف عن ضعف السمع لحديثى الولادة بالواسطى

اعلن بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن إدراج وزارة الصحة الكشف المبكر عن حالات ضعف السمع عند المواليد، ضمن قائمة التطعيمات الإجبارية التي تعطيها للمواليد.



وأكد النويشى فى بيان له، أن تطبيق الكشف المبكر لحالات الإعاقة السمعية، يتم فى 8 نقاط تمركز بالوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بمركز الواسطى، بمحافظة بنى سويف، وهى "الميمون، واطواب، وقمن العروس، وأنفسط، ومعصرة أبوصير، وصفط الشرقية، وافوه، والحومة"، ومع أول جرعة تطعيم للأطفال حديثي الولادة لاكتشاف حالات ضعف السمع الشديد، منذ لحظة الولادة وحتى عمر 28 يوم، وتم توفير كافة الأجهزة الطبية اللازمة لقياس السمع والاكتشاف المبكر للحالات المصابة.



وأضاف وكيل محلية النواب، أنه سيتم متابعة الحالات من خلال نظام متابعة مميكن لجميع المرضى الذين أجروا العمليات حتى عمر سنتين، باعتباره السن الأمثل لإجراء تدخل جراحي لعملية زراعة قوقعة لهذه الحالات، بالإضافة إلى توفير الصيانة اللازمة لجهاز القوقعة، مؤكدًا أنه يمكن للمواطنين التسجيل لإجراء العمليات عن طريق الخط الساخن للمبادرة 15300





