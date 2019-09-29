افتتاح فصل تعليمي لمقررات التربية العسكرية في الشرقية

تفقد محافظ الشرقية، مدرسة الزقازيق الزخرفية العسكرية التابعة لإدارة غرب التعليمية، وشارك تلاميذ المدرسة الإذاعة المدرسية، والتي تضمنت كلمة عن انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وماحققه رجال القوات المسلحة الأبطال من بطولات سجلت ملحمة وطنية في تاريخ العسكرية المصرية، ليقوم الجميع بتأدية تحية العلم والسلام الوطني.



افتتح محافظ الشرقية الفصل التعليمي بالمدرسة، والذي يقدم من خلاله مقررات التربية العسكرية للطلاب بالمدرسة لإعادة الانضباط والارتقاء بالسلوكيات التربوية السليمة وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطالب ليكون فردا مفيدا لمجتمعه ووطنه.



وهنأ محافظ الشرقية إدارة وطلاب المدرسة لاختيارها لتكون مدرسة نموذجية عسكرية، لتمثل إضافة قوية للقطاع التعليمي داخل محافظة الشرقية، مشيرا إلى أن المدارس العسكرية تعد مصدرًا هامًا لبناء جيل جديد محبًا لوطنه ويعرف ما له من حقوق وما عليه من واجبات ليمثل نواة لجيل قادر على المشاركة في بناء وتقدم الوطن.



أعرب المحافظ عن تقديره واعتزازه لدور القوات المسلحة وما تبذله من مجهودات ملموسة للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف القطاعات، موجها الشكر للعميد أركان حرب خالد مصطفى توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، على دعمه الكامل لمحافظة الشرقية من خلال ماتقدمة قوات الدفاع الشعبي والعسكري من مساندة ومؤازرة للمجتمع بأكمله سواء في مجال العسكرية أو القطاع المدني.



وطالب المحافظ أعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، متمنيا لهم عاما دراسيا سعيدا.



وحث المحافظ التلاميذ على التزود بالعلم والمعرفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.



ومن جانبه أكد العقيد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة، أن إنشاء المدارس العسكرية داخل المجتمع تساهم في إعداد جيل واعي مثقف خلوق مخلص قادر على العمل وتفتح أفاقًا جديدة للبناء في شتى المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، مما يؤدي إلى تكوين جيل يمتلك القدرة للدفاع عن أرض ومقدرات هذا الوطن، فهو من سيؤسس الأسرة الراقية الناجحة ويرفع الأخلاق ويُعلي من قيمة وقامه وهامة الوطن.



بدأت مراسم استقبال محافظ الشرقية واللواء حسين الجندي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد الصافي السكرتير المساعد، رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمدرسة باستطفاف طلاب التربية العسكرية على الجانبين وقاموا بأداء التحية العسكرية ترحيبًا بالمحافظ والوفد المرافق له.