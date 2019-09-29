الكُتاب العرب: مكافحة التطرف بالفكر على رأس أولوياتنا

أكد رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام الجديد لاتحاد الكتاب والأدباء العرب الدكتور علاء عبدالهادي إن مكافحة التطرف والإرهاب من خلال الفكر والإبداع تأتي على رأس أولويات اتحاد الكتاب العرب في الفترة المقبلة، وذلك للحفاظ على الأمن الثقافي العربي.



وأوضح عبدالهادي، أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية من خلال وضع رؤية جماعية لقيادة العمل الثقافي العربي، بهدف أن تكون جميع الاتحادات العربية شريكا أساسيا في وضع السياسات الثقافية العامة في أقطارها العربية، مضيفا أنه ستتم مناقشة عدد من الإجراءات الهامة، أبرزها: مشاريع النشر المشتركة بين الاتحادات، وإعادة إصدار مجلة الاتحاد ورقيا وإلكترونيا، وإنشاء موقع إلكتروني يكون سفيرا للاتحاد على المستوى الدولي، والاهتمام بثوابت الضمير الثقافي العربي وعلى رأس ذلك القضية الفلسطينية وكفاح الشعب الفلسطيني للحصول على وطن مستقل، وحماية حرية الفكر والإبداع.



وتابع أن المجلس الجديد سيكون قادرا من خلال التعاون المشترك على مواجهة التحديات المختلفة، مثمنا إجماع الاتحادات العربية على انتخابه وعلى ثقتهم الكبيرة برئاسة مصر لاتحاد الكتاب والأدباء العرب.



كما وجه الشكر لحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي لدعمه لمصر في هذه الانتخابات، مما كان له أثر كبير في إظهار التوافق والمحبة من قِبل جميع رؤساء الاتحادات العربية.