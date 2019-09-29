البنوك تهبط ببورصة البحرين بمستهل تعاملات اليوم

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.16% خاسرًا 2.45 نقطة، ليصل إلى مستوى 1518.89 نقطة، بضغوط هبوط قطاعى البنوك التجارية والخدمات.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 968 ألف سهم بقيمة 182 ألف دينار.



وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 10.59% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.45%، مصرف السلام البحرين بنسبة 1.1%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 1.58% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 1.47%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة نمو 1.57% مدفوعًا بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.23%.

