ماليزيا والصين تدعمان باكستان بشأن قضية كشمير

أعربت ماليزيا والصين عن دعمهما لباكستان إزاء قضية إقليم كشمير المُتنازع عليه مع الهند، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.



وأوردت صحيفة ذا إكسبرس تربيون الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- قول رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد إن إقليم كشمير تعرض "للغزو والاحتلال" على الرغم من قرار الأمم المتحدة بشأن القضية، فيما دعا وزير الخارجية الصيني وانج يي إلى تبني حل سلمي للنزاع يرتكز على ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي.



وأشارت الصحيفة الباكستانية إلى أن قضية كشمير العالقة حظت بتركيز دولي متجدد، مع تزايد الدعوات المنادية بتسوية القضية سلميًا بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، وذلك بعد يوم من إلقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خطابا قويا داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد ألقى خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأول الجمعية أكد خلاله على مسئولية المجتمع الدولي في تأكيد حصول الكشميريين على حق تقرير مصيريهم، محذرا من إمكان حدوث أي شيء في حال نشوب حرب تقليدية بين باكستان والهند.